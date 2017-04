Zlatan Ibrahimovic nu va mai continua la Manchester United din sezonul urmator. Mai multe surse din presa internationala il dau ca si plecat pe starul suedez de pe Old Trafford la finalul stagiunii.

Potrivit postului TV sud-american FoxDeportes, Ibrahimovic va parasi echipa din Premier League pentru a semna cu LA Galaxy. Conform jurnalistilor sud-americani, Zlatan ar fi ajuns la deja la un acord cu gruparea din Major League Soccer, iar mutarea se va concretiza imediat ce se va deschide perioada de transferuri din vara.

Cotidianul spaniol Marca a venit cu o completare si sustine ca agentul atacantului in varsta de 35 de ani a mers in California pentru a discuta cu oficialii clubului american. Potrivit celor de la ESPN, Zlatan Ibrahimovic va deveni cel mai bine platit fotbalist din MLS. Chris Klein, presedintele celor de la LA Galaxy, a refuzat sa comenteze deocamdata informatia oferita, in diverse forme, de presa internationala.

In urma cu 7 ani, in 2010, pe cand juca la AC Milan, Ibrahimovic afirma ca si-ar dori sa-si incheie cariera in Statele Unite ale Americii.

Ibrahimovic si-a inceput cariera la Malmo FF, iar apoi a trecut la Ajax unde a cunoscut consacrarea internationala. Au urmat apoi Juventus, Inter Milano, Barcelona, AC Milan, PSG si Manchester United.

Sursa: Dolce Sport