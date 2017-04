Florinel Coman a marturisit, dupa victoria obtinuta in fata Astrei, ca jucatorii s-au ambitionat dupa ce Steaua a invins-o pe Dinamo si i-a egalat pe constanteni la puncte.

”Am facut un meci bun, am stiut cum sa atacam, dar si sa ne aparam. Ati vazut in repriza secunda. Ne-am antrenat foarte bine pentru acest meci, am intrat foarte motivati pe teren. Ne-a ambitionat si pentru ca am fost egalati la puncte si am zis sa intram si sa castigam. Am fost foarte montati.

Am vrut sa dau gol, va dati seama. Nu am reusit sa marchez, dar sunt fericit pentru puncte.

Craiova e o echipa foarte puternica, dar sper sa iesim invingatori la final”, a declarat Florinel Coman, potrivit Digi Sport.