Sarbatoare la Brasov, emotii pentru Campionatul Mondial de hochei

La Brasov au continuat festivitatile dedicate castigarii de catre Corona Wolves a celui de-al doilea titlu de campioana in Liga Nationala de hochei. De-abia intorsi de la Miercurea Ciuc, unde s-au impus in meciul 6 al finalei, hocheistii brasoveni au fost sarbatoriti la patinoar, au celebrat alaturi de suporteri intr-un pub, s-au distrat alaturi de campionii de la Raliul Brasovului si au fost premiati de Primaria si Consiliul Local al Municipiului Brasov.

„Un titlu este un titlu, este intotdeauna important. Am petrecut 8 luni cu acesti baieti, de multe ori este greu, dar cel mai important este ce se petrece la finalul sezonului. Sunt foarte fericit, inseamna foarte mult pentru mine, pentru acest oras, pentru aceasta echipa, este un titlu foarte important. Iar acum , ca am recastigat si Cupa, este foarte bine, sunt extrem de fericit”, a spus antrenorul canadian Martin Lacroix.

George Scripcaru, primarul Municipiului Brasov, este increzator ca titlul obtinut de Corona Wolves va atrage in viitor si mai mult copiii catre patinoarul olimpic din localitate: „Daca ne raportam la momentul in care am infiintat aceasta echipa, a doua oara campioni nationali este un lucru multumitor pentru mine, ca primar, si pentru noi, ca municipalitate. inseamna ca am facut o treaba buna, ca suntem pe drumul cel bun. Cel mai tare ma bucur ca am creat si o pepiniera consistenta la nivelul clubului Corona, avem sute de copii care se pregatesc aici, la acest club, si din acest punct de vedere pot sa spun ca sunt foarte increzator in cee ce priveste editiile urmatoare de campionat.”

„Brasovul a aparut de putina vreme, pot spune, si uite ca am reusit sa ne mobilizam si datorita infrastructurii bune si sa ajungem in varf. Faptul ca am castigat la Miercurea Ciuc, pentru mine n-a putut sa fie decat extrem de important, de suflet. Este cu atat mai dulce victoria cu cat o obtii pe terenul echipei adverse si cu atat mai mult la Miercurea Ciuc”, a spus si presedintele „lupilor”, Emilian Cernica.

Show alaturi de campionii de la raliuri

Inaintea plecarii la Mondiale, hocheistii de la Corona Brasov Wolves au avut un moment de destindere pe patinoar alaturi de pilotii Napoca Rally Academy. Simone Tempestini (campionul mondial de juniori) si Bogdan Marisca (ex campion national) s-au imbracat in premiera in hocheisti si au intrat pret de cateva minute in rolul campionilor de la Corona Brasov Wolves.

„Este un sport care imi place foarte mult, i-am admirat pe jucatori cum se misca pe gheata din copilarie. Este o senzatie diferita si foarte tare mi se pare cum manevreaza ei pucul in viteza, e nevoie de mult antrenament. Se transpira mult si la raliuri si la hochei, nivelul de adrenalina este ridicat, la noi mai mult pe fond psihic, la ei fizic”, a precizat Tempestini, care s-a impus ulterior la Raliul Brasovului, in prima etapa a sezonului .

„Foarte interesant, am fost insa hocheisti doar prin prisma echipamentului. Am patinat si pe verticala si pe orizontala (rade). E un sport dinamic, barbatesc, placut ochiului”, a spus zambind si Bogdan Marisca, locul 2 la Raliul Brasovului in weekend.

Cu ganduri mari la Mondiale!

Brasovenii n-au avut, insa, prea mult timp de sarbatoare. Imediat dupa incheierea sezonului intern, s-a anuntat ca Martin Lacroix va conduce echipa nationala de seniori la campionatul mondial, divizia a II-a, grupa A, care se va disputa in tara noastra, intre 3 si 9 aprilie. Antrenorul canadian a selectionat 8 dintre jucatorii de la Corona, cu care a si plecat imediat spre Galati.

„Sunt foarte fericit sa devin antrenorul echipei nationale a Romaniei, voi colabora cu antrenorul de la Galati, Marius Trandafir, si cu Nelu Alexe, antrenorul Stelei. Va fi foarte interesant pentru mine, va fi o provocare, este primul an al meu in Romania, nu vorbesc romaneste, dar merg la echipa nationala si sunt foarte emotionat pentru campionatele mondiale”.

„Este antrenor foarte bun si ne va ajuta cu siguranta. Despre performantele echipei nationale, sper ca vom promova anul acesta si, usor-usor, sper sa ne mentinem in grupa superioara. Sper ca federatia sa sustina foarte mult echipa nationala si sa ne pregatim mult mai bine in vederea unei performante mult mai bune”, a declarat si Roberto Gliga.

Romania tinteste promovarea

Fiul lui Marius Gliga este vazut ca viitorul catalizator al unei puternice echipe nationale a Romaniei, care sa repete performantele generatiei istorice de acum 40 de ani, care s-a calificat la Jocurile Olimpice de la Lake Placid, din 1980. Pana atunci, ne confruntam cu nationalele din Belgia, Serbia, Islanda, Australia si Spania, iar obiectivul este clasarea pe primul loc in grupa!

„Este timpul nostru, trebuie sa facem o schimbare, trebuie sa venim si noi din urma. Avem jucatori tineri foarte buni si cred ca suntem gata sa schimbam generatia, pentru ca cei care au dus greul in ultimii 20 de ani sunt foarte in varsta acum, o parte din ei s-au si lasat. Trebuie sa facem pasul, eu zic ca suntem gata, avem jucatori foarte buni, care au avut rezultate foarte bune in ultimul timp” este opinia optimista a lui Roberto Gliga.

Echipa Romaniei:

Portari: Toke Zoltan (ASC Corona Brasov), Onodi Otto (SC Miercurea Ciuc), Catrinoi Adrian (CSA Steaua Bucuresti)

Fundasi: Biro Otto (ASC Corona Brasov), Bors Huba (ASC Corona Brasov), Flinta Botond (CSM Dunarea Galati), Gecse Hugo (SC Miercurea Ciuc), Gyorfy Tihamer (Debreceni HK), Lusneac Nicusor (CSM Dunarea Galati), Nagy Istvan (ASC Corona Brasov), Sallo Alpar (SC Miercurea Ciuc)

Atacanti: Gliga Roberto (ASC Corona Brasov), Biro Gergo (ASC Corona Brasov), Peter Zsolt (ASC Corona Brasov), Biro Matyas (ASC Corona Brasov), Georgescu Mihail (CSM Dunarea Galati), Irimia Adrian (CSM Dunarea Galati), Mihaly Ede (CSM Dunarea Galati), Rokaly Szilard (Ocskay Academy Szekesfehervar), Fodor Csanad (ASC Corona Brasov), Rokaly Norbert (SC Miercurea Ciuc), Bocu Florian (CSA Bucuresti), Barabas Sandor (Progym Gheorgheni)

Programul echipei Romaniei:

3 aprilie, ora 20,00, Belgia – Romania

4 aprilie, ora 20,00, Romania – Serbia

6 aprilie, ora 20,00, Romania – Islanda

7 aprilie, ora 20,00, Australia – Romania

9 aprilie, ora 20,00, Romania – Spania