Andrei Vochin si Cornel Dinu se „dueleaza” de la distanta, desi amandoi sunt analisti la acelasi post TV. Consilierul lui Razvan Burleanu l-a atacat extrem de dur pe fostul antrenor pentru ca l-a criticat pe selectionerul Cristoph Daum, dupa remiza cu Danemraca, dupa care Cornel Dinu a raspuns la fel de acid, pentru ca Vochin sa revina cu o noua replica.

„Daum e o gluma de antrenor, pe care eu il consider terminat. Vreau sa va spun ceva ce mi-a fost relatat de cineva din anturajul nationalei.

La pauza meciului cu Danemarca, acest antrenor platit cu 500.000 de euro a tinut un discurs incredibil in vestiarul nationalei: «Ati jucat bine, dar n-ati marcat gol. Intrati in repriza a doua, jucati la fel de bine si marcati gol». Apoi a iesit din vestiar„, a spus Cornel Dinu, la TV Dolce Sport.

Imediat a venit replica din partea lui Andrei Vochin: „Cornel Dinu a fost un mare jucator, dar ca antrenor e la ani lumina de oamenii care au facut cu adevarat performanta in fotbalul romanesc. Ma refer la Mircea Lucescu, Emeric Ienei, Mihai Stoichita. Traieste de 30 de ani cu un singur titlu in cariera si o repriza intr-un meci. Daca stau sa ma gandesc, are un titlu mai mult decat mine, sau mai mult decat orice suporter roman. Cat despre deontologie nu cred ca stia ce inseamna cuvantul, daca nu-i sufla Boanchis ce inseamna. Asa cum i-a suflat si toata epistola asta. Ar trebui sa isi revizuiasca cele 6 interventii la adresa unui coleg de post, date cu finetea unui picamar obosit„, a spus Andrei Vochin.

„Acest Andrei Vochin este o incercare de ziarist plat, expresiv ca Monitorul Oficial si pe post de somnifer cand chinuia hartia. Un numarator de cornere ma ataca lipsit de orice deontologie la acelasi post la care colaboram. Spune numai rautati lipsite de orice coincidente macar cu adevarurile cunoscute si respectate de opinia publica. ii amintesc doar ca, fiind antrenor, am condus cea mai frumoasa repriza din istoria echipei nationale, 5-1, cu tara Galilor. O spun adevaratii specialisti, slujitori ca si mine ai fotbalului national. Ce am insemnat eu ca jucator si antrenor las sa judece oamenii de fotbal, ca si pasionatii sai.

ii mai sugerez sa verifice daca nu cumva jucatorii pe care i-am promovat si i-am folosit chiar si la Kosice, dupa care mai aveam sanse de calificare, nu sunt cumva aceiasi ca cei folositi de Anghel Iordanescu dupa mine. Macar atat cred ca poate sa faca.

Respectivul, fiind un activist oportunist intrat cu obraznicie in taramul fotbalului ca multi altii, murdarind jocul nostru, a fost principalul aducator al acestui atarnator de antrenor german. Un fost metodist ce n-a mai activat de cativa ani in marele fotbal si neantrenand vreo nationala. Nici macar statutul de sluga al lui „Pinalti” si Chivorchian nu-l scuza de crearea procesului verbal prin care l-a propus la nationala, lovind astfel in bucuria a milioane de romani„, a fost replica lui Cornel Dinu.

„Eu nu am fost in vestiar la meciul cu Foresta (n.r. face referire la Dinamo – Foresta 4-5) si nici la Kosice (n.r. cand Romania a pierdut cu Cehoslovacia, 2-5, in 1993, in preliminariile CM 1994, meci dupa care Dinu a fost demis).

Nu am fost nici in vestiar cand Daum a castigat 7 titluri de campion, pe unde a fost. Spre deosebire de Dinu, care are un titlu de campion.

Sa nu mai zic ca Dinu a venit la nationala pentru ca era Secretar de Stat. El nu antrenase pe nicaieri, fusese doar principal pe la Scornicesti si la Targoviste si de aceea s-a intamplat ce s-a intamplat la Kosice. Noroc ca s-a intervenit si asa s-a nascut Generatia de Aur„, a spus, in final, Vochin, la Dolce Sport.