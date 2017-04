Proiectul privind intonarea imnului national la competitii sportive, adoptat de Parlament!

Proiectul de lege care prevede intonarea imnului national al Romaniei pe stadioane si alte baze sportive cu ocazia desfasurarii competitiilor sportive la nivel national, doar la finala unei competitii sau la turneul final, a fost adoptat, marti, de plenul Camerei Deputatilor, cu unanimitate de voturi.



„Imnul national al Romaniei se intoneaza si pe stadioane si la alte baze sportive, cu ocazia desfasurarii competitiilor sportive oficiale de nivel national doar la finala unei competitii sau, dupa caz, la turneul final, pentru toate categoriile de varsta”, prevede initiativa legislativa care completeaza articolul 10 din legea nr.75/1994 privind arborarea drapelului Romaniei, intonarea imnului national si folosirea sigiliilor cu stema Romaniei de catre autoritatile si institutiile publice.

Camera Deputatilor este for decizional la acest proiect. Initiativa a fost adoptata de Senat in septembrie 2016.

Proiectul a fost depus dupa ce, in ianuarie 2016, la meciul de baschet feminin Sepsi Sfantu Gheorghe – U Cluj a fost intonat imnul tinutului Secuiesc, dupa imnul Romaniei, jucatoarele din Cluj plecand de pe arena. in urma acestui scandal, ministrul Sportului de la acea vreme, Elisabeta Lipa, a dat o circulara, in care atragea atentia ca, potrivit legii, imnul se intoneaza doar in cazul competitiilor sportive internationale.

Lipa a fost acuzata atunci ca circulara inseamna de fapt „interzicerea” imnului national la competitiile nationale.