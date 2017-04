Programe de nutritie, de parenting si evaluari profesioniste la Academia “Victor Hanescu”

Victor Hanescu a introdus in Romania mai intai antrenamentele mentale „on and off court” prin taberele “Train Like a Pro”, cu sprijinul unei echipe de profesionisti. Iar efectele s-au vazut rapid la copiii care au participat la aceste cursuri.

Apoi, dupa ce la inceputul acestui an a lansat Academia “Victor Hanescu”, fostul numar 26 ATP a identificat faptul ca programele de mental coaching nu sunt suficiente. si ca mai trebuie slefuite si alte cateva aspecte pentru pregatirea jucatorilor in drumul catre inalta performanta.

“Desi ignorata, de cele mai multe ori, atunci cand se creeaza strategia de pregatire, nutritia este unul dintre pilonii de baza pentru un campion in tenis si in viata. Asa ca le-am oferit sportivilor Academiei si parintilor posibilitatea sa participe la workshop-uri sustinute de medici nutritionisti profesionisti. Care au oferit informatii extrem de utile si importante despre ce si cum are nevoie sa manance in fiecare zi, in functie de efort, un jucator profesionist”, a declarat Hanescu.

Apoi, in urma unor sondaje s-a identificat faptul ca extrem de importanta este evaluarea profesionista a sportivilor.

„E bun! O sa ajunga departe!” – in fiecare zi vorbesc cu parinti care imi spun ca aud asta de ani de zile de la antrenorii copiilor lor, insa rezultatele se lasa asteptate…

Vorbesc cu parinti suparati pentru ca simt ca irosesc banii, iar copii care cred ca este vina lor devin demotivati. Efectele se vad atat in evolutia jucatorului, cat si in relatia copil – parinte… De ce se intampla asta? Un motiv esential este ca nu sunt masurate in mod profesionist evolutia si nivelul de performanta ale jucatorului, iar antrenamentele nu sunt adaptate la nevoile sale reale. Mai sunt si alti factori extrem de importanti, insa un prim pas pe care te invit sa il faci daca te regasesti in situatia de mai sus este sa vii la Academie pentru o evaluare obiectiva si la cele mai inalte standarde. Vei primi, pe langa rezultatele evaluarii, si recomandari personalizate de la unii dintre cei mai buni antrenori din tara”, spune fostul numar 26 ATP.

Visul lui Victor, acela ca Academia ce ii poarta numele sa devina un punct de referinta pe harta tenisului international si sa ofere lumii campioni valorosi prinde din ce in ce mai mult contur.

“De aceea am pus bazele poate celui mai indraznet proiect din tenisul romanesc de pana acum (https://academiavictorhanescu.ro). Aceasta academie s-a nascut firesc, mai intai din dorinta de a asigura atat copiilor care au pornit pe acelasi drum ca si mine, cat si parintilor lor, un mediu de dezvoltare in siguranta, incredere si profesionalism in conditii de performanta. Avand facilitati de top, printre care suport mental, strategie, management, antrenamente fizice, tactice si emotionale, suport medical si educatie in sanatate, nutritie si miscare. Vizunea acestei academii este sa dezvolte si sa sustina viitorii campioni atat pe terenul de joc, cat si in viata de zi cu zi, sa fie mediul ideal in care sportivii sa se dezvolte atat profesional, cat si uman. in plus, visul meu este ca aceasta Academie sa devina un punct de referinta pe harta tenisului international si sa ofere lumii campioni valorosi, indiferent de posibilitatile materiale ale acestora”, a mai spus tenismanul.