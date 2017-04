Patru jucatori sub 21 de ani au inscris in etapa tocmai incheiata in Liga I!

In etapa a treia a play-off-ului si play-out-ului Ligii I au evoluat 37 de fotbalisti sub 21 de ani, dintre care 19 au fost integralisti, iar patru au reusit sa inscrie.

Majoritatea golurilor marcate de tinerii fotbalisti au fost inregistrate in partida dintre FC Voluntari si Gaz Metan Medias, incheiata la egalitate, scor 2-2, unde Vodut a inscris pentru formatia ilfoveana, iar pentru medieseni au punctat Cristea si Buziuc.

Un alt marcator sub 21 de ani a fost Paun, care a inscris pentru CFR Cluj, in meciul disputat impotriva formatiei CS U Craiova, incheiat cu victoria ardelenilor, la scorul de 4-1. Tot in acest meci s-a inregistrat si un debut al unui pusti de 16 ani, in persoana lui Markovic, care a evoluat in ultimele 11 minute ale partidei.