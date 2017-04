Astra Giurgiu a pierdut pe teren propriu, in fata constantenilor de la Viitorul, cu scorul de 2-1, iar Marius Sumudica a acuzat arbitrajul, spunand ca giurgiuvenii au fost dezavantajati.

„Eu am vazut ca n-a fost niciunul in ofsaid… Nu scuza cu nimic greselile noastre pe faza defensiva. Am avut si noi o sumedenie de ocazii. Am avut si penalty executat in dorul lelii, zici ca suntem Ronaldinho. Daca inscriam din penalty cred ca si castigam. Am inceput jocul foarte bine, cu ocazii de a marca, un gol anulat.

Dar asta este, se greseste si impotriva noastra, se greseste si in favoarea noastra, dar este o faza foarte foarte usoara. Pentru un tusier de valoarea lui Ghinguleac este o faza banala. Consider ca astazi am fost dezavantajati. In plus, e cartonas galben cat casa la Tiru. Poate mai am o luna de antrenat in Romania si plec cu fruntea sus. Arbitrajul romanesc in momentul de fata este mult sub ritmul si jocul prestat de echipele din play-off”, a declarat Marius Sumudica, potrivit Dolce Sport.