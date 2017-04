Gigi Becali e convins ca partida Astra – Viitorul 1-2, din etapa a 3-a a play-off-ului Ligii 1, s-a jucat doar pe teren, insa a dezvaluit, intr-o emisiune TV, ca nu toti jucatorii de la FCSB au fost de aceeasi parere.



„Ai vazut ce autogol? Mi s-a parut un meci slab. Unii insinueaza altceva, insa asa ceva nu se mai poate niciodata, nu exista asa ceva un milion la suta. Jucatori de-ai nostri mi-au dat mesaje ca e blat ordinar, insa nu cred pentru ca e Hagi la mijloc. Daca ii dai un miliard, daca ii dai Cupa Campionilor si tot nu face blat. Nu mai exista asa ceva, daca era altcineva ma gandeam, insa Hagi nu face asa ceva„, a declarat Becali, la Digi Sport.

Totusi, patronul FCSB-ului pune insa la indoiala prestatia capitanului Astrei, Cristian Sapunaru, care si-a inscris un autogol in minutul 20 al partidei de la Giurgiu, a

„M-am gandit doar ca Sapunaru are dusmanie pe Steaua si a facut singur totul. De ce nu a vrut el sa bata penalty tocmai in acest meci?„, s-a intrebat Gigi Becali.

Dupa aceasta victorie, Viitorul se mentine prima in clasamentul Ligii 1 cu 33 de puncte, trei in plus peste FCSB, iar Astra e ultima din play-off, cu 23 de puncte, la egalitate cu Dinamo.