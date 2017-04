Basarab Nica Panduru, analist sportiv la Dolce Sport, i-a dat o replica antrenorului Astrei, Marius Sumudica, dupa infrangerea campioanei in fata Viitorului, la Giurgiu, scor 1-2: „Mai bine puneai urechea decat sa dai din gura!„.

Sumudica n-a stat prea mult pe ganduri si, intr-o interventie exclusiva la Sport Total FM, i-a raspuns fostului decar al Stelei.

„Vreau sa-i spun domnului Panduru ca o sa-l propun antrenor la Astra, iar eu sa trec in locul lui. Sa vedem daca va realiza jumatate din ce am realizat eu anul asta. Imi doresc foarte mult sa-l vad ca reuseste in fotbalul romanesc cum nu va dati seama. Apoi sa vorbeasca despre antrenori.„, a spus antrenorul campioanei Astra, la „Fluier final”.

„In viata asta trebuie uneori sa ai gura mai mica si sa asculti niste oameni care, de-a lungul timpului, ti-au vrut doar binele.

Daca intelegeai lucrurile astea si faceai o retrospectiva la ce s-a intamplat in ultimii ani, ti-ai fi dat seama ca mai bine pui urechea decat sa dai din gura.

Fiecare face ce vrea, dar daca erai mai atent, puteai sa blochezi in seara asta si nu ii lasai pe cei de la Viitorul sa se distanteze la 10 puncte, dar e problema fiecaruia.

Trebuia sa asculti un om care ti-a spus doar lucruri constructive de-a lungul anilor„, – Basarab Panduru, la Dolce Sport.