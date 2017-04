In etapa a 4-a (intermediara) din play-off-ul Ligii 1, pe Arena Nationala, FCSB si Astra se vor infrunta in derby-ul rundei, joi, de la ora 21:00. Daca Astra a iesit din cursa pentru titlu, dupa infrangerea cu Viitorul, in runda precedenta, FCSB a reusit sa se mentina in coasta trupei lui Gica Hagi, dupa victoria cu Dinamo, in aceeasi runda, astfel ca partida ce va urma va avea o miza doar pentru echipa din Berceni.

Marius Sumudica a intervenit la Sport Total FM si a vorbit despre duelul ce-l asteapta impotriva trupei lui Laurentiu Reghecampf.

„Tre’ sa arbitrez acest titlu si daca nu-i incurc acum, ii incurc sigur la Giurgiu! Sa fie pregatiti ca o sa-mi dau viata in ambele partide! Sper sa ne ridicam joi la nivelul Razboinicului Luminii si celor de la FCSB, care chiar traverseaza o perioada buna. Voi participa la spectacolul pe care si-l doresc! Si voi face asta si cand voi merge la Ovidiu!„, a spus Sumudica, in cadrul emisunii „Fluier final”.