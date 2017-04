Campioana Astra a cam incheiat socotelile cu lupta la titlu in acest sezon, dupa ce a pierdut, la Giurgiu, in fata Viitorului, scor 1-2, rezultat care a consolidat pozitia de lider pentru trupa din Ovidiu, in vreme ce echipa lui Sumudica a cazut pe ultimul loc din play-off, la egalitate cu Dinamo.



Antrenorul campioanei, Marius Sumudica, a intervenit la Sport Total FM pentru a vorbi despre partida cu Viitorul, care a dat nastere la urmatorul scenariu: in urma cu patru zile, Viitorul le-a dat meciul giurgiuvenilor in Cupa, chiar la Ovidiu, primind acum la schimb punctele in Liga I.

„Ca joc, ca ocazii, am fost superiori, am dominat a doua repriza autoritar, dar n-am reusit sa marcam. Suntem singura echipa, cred, care a reusit sa domine echipa lui Hagi. Asta e, acum nu ne-a mai iesit!

Un meci ciudat … exista aceasta presiune si idiotenie, ca ar fi fost la mijloc o reciprocitate. Nu as face asta niciodata. Cum sa spun unor fotbalisti ca ne lasa Hagi in Cupa, iar in campionat il lasam noi? Noi, daca bateam, si daca bateam si FCSB, aveam prima sansa la castigarea titlului, pentru care am o prima de 300 de mii de euro! Pentru asta sunt mai suparat …

Daca marca Florea inainte de pauza, fiti siguri ca la final noi eram cei castigatori. Poate ca nu era meritat, ca si ei au ratat doua penalty-uri. Am luat goluri prostesti dupa niste greseli individuale si trebuie sa le evitam in viitor, ca sa ne mentinem in cursa pentru un trofeu (n. r – Astra este calificata in semifinalele Cupei Romaniei), dar la titlu nu mai vad cum sa ajungem. Ar trebui sa batem tot de acum incolo. Obiectivul nostru este deja atins, ceea ce se intampla de acum incolo e un bonus. Dar va spun ca altul era scorul daca eram pe banca!

Ca sa stiti o treaba, noi avem, pana la ora asta, 46 de meciuri jucate in acest sezon, iar Viitorul are 35 si sunt mult mai tineri, iar pana la final vom avea 55 de meciuri. E usor? Noi ne-am ocupat de meciuri cu Genk, cu Austria Viena, cu Roma etc, iar altii isi luau niste sandwich-uri si se uitau la televizor cum jucam noi cu aceste echipe.

Sapunaru a vrut sa bata penalty-ul, dar a venit Florea si a luat mingea imediat pentru ca marcase si se simtea in stare, iar Lovin l-a incurajat.

Budescu a avut pe sciatic o problema, una mai veche, s-a intins si asta a fost. Sunt jocuri multe si pentru el”, a declarat Sumudica, in cadrul emisunii „Fluier final”.