Razvan Burleanu a anuntat ca UEFA recunoaste echipa FCSB ca fiind detinatoarea palmaresului Steaua, implicit si a Cupei Campionilor. De asemenea, presedintele Federatiei Romane de Fotbal a specificat faptul ca noua Steaua nu ar putea juca in prima liga.

„FC FCSB SA este detinatoarea palmaresului Steaua. FCSB detine Cupa Campionilor Europeni si rezultatele din celelalte meciuri mari jucate. Nu este nicio problema cu coeficientul UEFA pentru moment. Ce-i drept, UEFA va face aceasta specificare, ca FCSB este detinatoarea Cupei Campionilor. Asta o va ajuta.

Ionut Lupescu nu stie legislatia din Romania si din acest motiv crede ca CSA Steaua poate juca in Liga I. Va spun eu! Nu poate juca decat in Liga a II-a. Doar daca se uneste cu o institutie privata poate ajunge si in Liga I”, a declarat Razvan Burleanu, potrivit Dolce Sport.