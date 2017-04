De la Craiova vor absenta jucatori importanti in meciul cu Viitorul. Multescu a explicat cum poate ramane in lupta pentru titlu

Gheorghe Multescu a vorbit intr-o conferinta de presa premergatoare partidei din etapa a patra a play-off-ului Ligii I, despre situatia din cadrul echipei inainte de meciul din deplasare contra echipeide pe primul loc, FC Viitorul.

Tehnicianul a marturisit ca are multi jucatori indisiponibili, iar o garantie in lupta pentru titlu ar fi castigarea meciurilor cu Viitorul si Steaua.

”Problema principala este ca am pierdut patru stoperi, in ultima perioada am pierdut doi, accidentati, Dumitras nu e pregatit sa joace un meci de 90 de minute, dar este o solutie in caz de nevoie.

In ultimul meci, chiar daca a fost si oboseala, am aratat aici si probleme din punct de vedere al pozitionarii, greseli care trebuie remediate.

Problemele cele mai mari sunt absentele celor doi stoperi, Popov si Barthe, la care se adauga lipsa lui Ivan, care acum ne creeaza probleme si la nivelul atacului. Sunt alti jucatori care asteapta sa joace, au sansa acum si o sa le oferim ocazia unora dintre ei sa dovedeasca.

Trecem printr-o perioada mai grea, cauzata de programul foarte incarcat, din cauza accidentarilor care ne-au subtiat lotul si din cauza faptului ca trebuie sa ne deplasam la interval de doua zile sa jucam pe alte stadioane. Incercam sa ducem lotul din punct de vedere fizic la un nivel care sa ne permita sa abordam meciul in conditii normale.

Daca reusim sa castigam la Viitorul si batem si Steaua, atunci suntem sigur in lupta pentru titlu”, a declarat Gigi Multescu, potrivit Digi Sport.