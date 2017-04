Danut Coman, presedintele formatiei Astra Giurgiu, a vorbit dupa infrangerea suferita pe teren propriu in fata liderului din play-off, marturisind ca echipa a iesit din lupta pentru titlu odata cu acest rezultat.

Oficialul a sarit in apararea lui Marius Sumudica, spunand ca asa cum la rezultatele pozitive trebuie laudata toata echipa, asa si la infrangeri tot colectivul este vinovat.

„O infrangere care ne-a scos definitiv din lupta pentru titlu. E greu de explicat felul cum s-a pierdut acest joc si nici nu as vrea sa vorbesc prea multe acum, la cald. Vreau sa stau sa reflectez bine la tot ce s-a intamplat in perioada asta, dupa care cu siguranta se vor lua niste masuri. Pentru public a fost un meci frumos, pentru noi, cei din conducerea Astrei, nu a fost un meci placut si nici rezultatul nu a fost pe masura asteptarilor noastre.

Am avut ocazii foarte multe de a marca, pacat ca nu le-am fructificat. Nu poate Sumudica din tribune sau de pe banca sa bage mingea in poarta. Atunci cand se castiga un meci trebuie laudata intreaga echipa. Atunci cand pierdem un meci sau pierdem un obiectiv, asa cum s-a pierdut in aceasta seara, cu totii suntem de vina. S-a pierdut un obiectiv pe care il aveam, acela de a castiga un campionat”, a declarat Coman, potrivit Dolce Sport.