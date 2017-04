Danezii ne-au scos fotbalul din cap, intr-un amical la U17! VIDEO

Nationala U17 a Romaniei a pierdut cu 1-6 meciul disputat impotriva Danemarcei, la Buftea, in cadrul „dublei” amicale pe care tricolorii o vor disputa in aceste zile cu nordicii.



Unicul gol al echipei antrenate de Sandu Tabirca a fost marcat de Alexandru Duminica din penalty, in minutul 80, in timp ce pentru danezi au inscris Frederiksen, in minutele 12 si 60, Nartey in minutele 57 si 64, Egelund (71), Clement si (76).

Cel de-al doilea amical al nationalei antrenate de Sandu Tabirca se va disputa peste doua zile, pe 6 aprilie, de la ora 15:30.

Echipele de start:

Romania: 1. Cristea-cpt. – 2. tirlea, 4. Leca, 5. Manolache, 3. Nedelea – 6. Albu – 11. Zimta, 7. Onisa, 8. Robert Ion, 10. Dennis Politic – 9. Stoica. Antrenor: Sandu Tabirca

Rezerve: 12. Rus – 13. Oltay, 14. Casian, 15. Al. Duminica, 16. Cretu, 17. Gologan, 18. Nichita, 19. Iacob, 20. Longher, 21. Bran

Danemarca: 1. Hermansen – 5. Olsen, 4. Bartelsen, 6. Leth-cpt., 2. Thogersen – 12. Nartey, 17. Madsen – 9. Clement, 10. Tue, 11. Kaastrup – 18. N. Frederiksen. Antrenor: Martin Bloch

Rezerve: 16. Monty – 3. Hausner, 7. Egelund, 8. Tengstedt, 13. Sery, 14. E. Frederiksen, 15. Klitten

La ce cluburi evolueaza fotbalistii umiliti astazi de danezi:

Portari: Andrei Cristea (Gaz Metan Medias), Ionut Rus (Lazio)

Fundasi: Alexandru tirlea (Real Madrid), Levent Oltay (Dinamo), Alexandru Bran (Chievo), Marius Leca (Academia Gheorghe Hagi), Gabriel Nedelea (Academia Gheorghe Hagi), Antonio Manolache (Tricolor11 Timisoara / Petrolul), Denis Iacob (Vigor Perconti)

Mijlocasi: Denis Casian (Tricolor11 Timisoara / ACS Poli Timisoara), Alexandru Duminica (Tricolor11 Tg. Mures / Viitorul Arges), Robert Ion (Regal Sport Bucuresti), Geani Cretu (Dinamo), Dragos Albu (Academia Gheorghe Popescu), Mihael Onisa (Virtus Entella), Alexandru Longher (Dinamo)

Atacanti: Alexandru Stoica (FC Voluntari), Dennis Politic (Bolton), Florin Nichita (CSS Slatina), Alexandru Gologan (Getafe), Samuel Zimta (Virtus Entella)