Gheorghe Hagi a vorbit dupa succesul inregistrat de catre echipa sa in fata campioanei en-titre, marturisind ca a avut curajul ca in repriza secunda sa introduca jucatori de 18-19 ani, care sa joace impotriva experimentatilor elevi ai lui Marius Sumudica.

Tehnicianul constantean a dezvaluit ca le spune mereu jucatorilor sai ca pozitia din clasament este datorata lor, dar in acelasi timp incearca sa ii tina cu picioarele pe pamant.

„Asa sunt meciurile noastre, spectaculoase, pentru ca am o echipa tanara, lipsita de experienta si asa trebuie sa suferim si sa trecem de la o extrema la alta. A fost un meci frumos, sunt bucuros pentru aceasta victorie si e clar ca meritam sa fim pe primul loc. Mai avem de muncit pana sa ajungem o echipa mare, dar invatam din fiecare meci.

In Cupa Romaniei a fost cu totul altceva, dar s-a rupt meciul la cele doua faze fixe din care ne-au dat golurile. Nu ne vine sa credem unde suntem, dar incerc mereu sa le explic ca am ajuns pe meritele noastre pe primul loc. Mi-am permis sa joc cu trei jucatori nascuti in 1998 in repriza a doua, iar la mijloc mai aveam unul de ’97. Chiar ar fi o minune sa luam campionatul, nu ne-am propus acest lucru, dar acum chiar ne dorim” , a declarat Gheorghe Hagi pentru Dolce Sport.