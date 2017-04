Ciprian Marica a declarat ca Viitorul poate castiga titlul de campioana, unica echipa care ii poate sta in cale fiind Steaua. Totodata, fostul jucator al Stelei este dezamagit de Gheorghe Hagi, pentru decizia de a sta departe de echipa nationala.

“Eu cred ca Viitorul dupa victoria de aseara ramane cu sanse reale la campionat. Doar Steaua le mai poate sta in cale. Steaua, FCSB, ma rog, continuatoarea Stelei. Eu stiu cat de mult este implicat Gica Hagi la Viitorul si ar fi frumos pentru el sa reuseasca sa castige titlul de campion.

Gica Hagi are toate atuurile pentru a conduce nationala, a demonstrat inca o data la Viitorul ca are aceasta capacitate. Este dedicat, este foarte important, are toate atuurile sa devina selectioner. M-a durut insa declaratia lui prin care spunea ca nu va mai antrena niciodata nationala, sper ca a fost o chestie de moment. Gica Hagi trebuie sa puna umarul la echipa nationala”, a declarat Marica, potrivit Dolce Sport.

Fostul international este de parere ca FCSB este continuatoare Stelei, cel putin pana in momentul in care se va concretiza proiectul Armatei: “In momentul de fata, pana cand vom vedea ce se va intampla cu Steaua reala, cea care are sigla, palmares, exista FCSB, continuatoarea Stelei”.