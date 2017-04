Gigi Becali spune ca transferul lui Ciprian Deac e facut, in ciuda faptului ca Bogdan Mara, impresarul mijlocașului de la CFR Cluj afirmase ca nu e nimic batut in cuie.



”Eu cand am spus ca e al Stelei, e al Stelei. Eu stiu ce spun. Mi-a spus ca nu mai are nicio legatura cu Bogdan Mara, ca impresar”, a spus Becali, la DigiSport, care a intrat apoi in dialog cu Mara: ”Daca erai impresarul lui, trebuia sa-ti dea contractul pe care i l-am dat eu, nu-i asa? El are un avocat care a facut niste modificari. Probabil ca e semnat. Mi-a spus ca vine la noi 100%”.

„E baiat de caracter. Mi-a spus sa consider ca e semnat si ca e jucatorul Stelei. I-a spus si lui Argaseala, dar a explicat ca e mai bine sa ia dezlegarea de la club. Are in contract ca se poate transfera in perioada de transferari. Daca eu minteam, venea baiatul si spunea ca mint”, a explicat patronul vicecampioanei.

Becali a recunoscut ca au existat negocieri cu fotbalistul de 31 de ani si in iarna.

„Din cauza lui Deac mi-am propus sa nu ma mai iau dupa nimeni din fotbal. De acum incolo, cand vreau sa iau un jucator, fac cum vreau eu. M-am consultat asa bine ca nu o sa ma mai consult cu nimeni in viata mea. Nu spun cine, nu vreau sa spun. Dar eu voiam sa-l iau. Eu, daca il luam pe Deac, eram la 10 puncte in fata in campionat, dar m-am luat dupa altii.

Si pe Larie am vrut sa-l iau. Dar nu vreau sa-mi aduc aminte acum. Nu mai are rost sa spun de ce nu l-am luat. Tot asa, am fost sfatuit. Dar nu mai are rost acum sa vorbesc. Dar de acum nu ma mai iau dupa nimeni!„, a precizat Becali.