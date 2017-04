Ion Craciunescu a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, despre arbitrajul de la meciul dintre Astra si Viitorul, in comparatie cu cel de la derby-ul dintre Steaua si Dinamo.

Despre anuntul facut de Burleanu in ceea ce priveste palmaresul Stelei: „Federatia intotdeauna face ce nu ar trebui sa faca si nu face ce ar trebui.”

Despre arbitrajul de la meciul dintre Astra si Viitorul: „Golul anulat a fost al asistentului si e o greseala mare. La penalty s-a pacalit, dar asa per asamblu, eu spun ca nu au fost probleme. A fost incomparabil cu Kovacs, care a gresit impardonabil.

Arbitrii sufera enorm de mult din punct de vedere al instruirii tehnice”, a declarat Ion Craciunescu, in cadrul emisiunii „Executii in direct”.

