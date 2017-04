In Portugalia, un arbitru a fost facut KO dupa ce a aratat un cartonas rosu! VIDEO

Un fotbalist i-a aplicat unui arbitru de centru o lovitura vazuta prin meciurile din K1 si urmeaza sa fie judecat. Jucatorii de la Canelas 2010, liga a treia, s-au infipt in arbitru cand acesta a indraznit sa scoata cartonasul rosu pentru a pedepsi un jucator care a lovit un adversar de la Rio Tinto.



In meleul format, Marco Goncalves, agresorul, l-a prins pe arbitru de cap, l-a tras in jos si i-a aplicat un genunchi in plina figura. Arbitrul, prins in ofsaid, a cazut ca secerat la pamant.

In cele din urma s-a ridicat cu greu de la sol, ajutat de un steward, si a decis sa fluiere sfarsitul jocului. Agresorul a fost scos de pe teren inconjurat de 3-4 stewarzi, iar arbitrul Jose Rodrigues a fost nevoit sa cheme salvarea, ca sa mearga la spital.

Impotriva lui Marco Goncalves s-a facut o plangere penala si acesta a aparut azi in fata magistratilor, care au decis ca va fi cercetat in stare de libertate.

In Romania, cel putin la nivel mic, astfel de incidente sunt des intalnite.