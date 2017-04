In marele derby, castigat de formatia lui Reghecampf in fata lui Dinamo, Mihai Pintilii a fost eliminat de pe teren, dupa ce a obtinut al doilea cartonas galben, iar Steaua nu se va putea baza pe el in meciul contra Astrei Giurgiu. Tehnicianul ros-albastrilor sustine ca aceasta pierdere este una considerabila, dar se vor gasi solutii.

„Pintilii este o pierdere foarte mare pentru noi, dar pana joi mai avem timp si sper ca Mihai Balasa sa isi revina, pentru ca este singurul jucator care poate sa ii ia locul. Este singurul jucator pe care il putem introduce intr-un singur meci cu o asemenea miza.

Il mai avem pe Tudorie, care se antreneaza in fiecare zi pe pozitia aia, insa este un jucator tanar care inca nu a jucat meciuri importante ca fundas central.

O sa gasim solutii. O sa jucam cu Sulley Muniru, o sa jucam cu Tudorie. Asta este. Trebuie sa ii dam incredere”, a declarat Laurentiu Reghecampf, potrivit Dolce Sport.