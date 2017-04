Mititelu a facut publice documentele prin care arata ca Steaua Armatei nu poate sa existe! FOTO

Asa cum anunta vineri, 31 martie, Adrian Mititelu a publicat, pe Facebook, documentele pe care le va prezenta in dosarul dezafilierii Universitatii Craiova, documente care il pot ajuta si pe Gigi Becali.



Documentele arata ca nu pot exista echipe departamentale, ceea ce o pune pe CSA intr-o pozitie vulnerabila atunci cand va incerca sa inscrie echipa in Liga a 4-a, la începutul sezonului viitor.

PRIMUL SET DE DOCUMENTE CONTINE :

– Nota de fundamentare a Ministrului Justitiei sub semnatura Ministrului MIRCEA IONESCU QUINTUS catre Federatia Romana de Fotbal din 30.01.1992.

– Hotararea de Guvern nr.537/1991

AL DOILEA SET DE DOCUMENTE CONTINE :

– Ordinul Ministrului Sportului nr.292/1992. In urma acestui act normativ se confirma faptul ca cluburile de fotbal au fost obligate sa se organizeze in asociatii in baza legii nr.21/1924 sau ca societati comerciale in baza legii nr.31/1990. In situatia in care aceste cluburi nu indeplineau aceste conditii nu mai puteau participa in Divizia Nationala si Divizia A ( Liga I si Liga II). Mai mult, echipele au avut data limita de organizare in astfel de persoane juridice pana la inceperea editiei de campionat 1993-1994. Prin urmare, in ceea ce priveste UNIVERSITATEA CRAIOVA, clubul a indeplinit conditiile pe deplin, avand in vederea ca in 1991 s-a transformat in societate comerciala in urma HG nr.537/1991 si ulterior in 1994 s-a transformat in asociatie in baza legii 21/1924 in urma acestui ordin, iar ulterior in 2002 s-a reorganizat in societate comerciala in baza legii nr.69/2000. In schimb, in ceea ce priveste clubul de fotbal STEAUA BUCURESTI, ramane un mister cum a activat Clubul Sportiv al Armatei Steaua din anul 1993 si pana in 1998, cand s-a reorganizat in asociatie asa cum cerea legea ! Practic, rezulta fara tagada ca acest club a functionat ilegal in fotbalul romanesc timp de 5 ani de zile!