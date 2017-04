Marian Pleasca a fost introdus ca titular de catre Laurentiu Reghecampf in derby-ul dintre Steaua si Dinamo, iar fotbalistul ros-albastrilor a incheiat partida cu o „amintire” lasata de Bawab, jucatorul „cainilor”.

„N-am avut emotii, a fost ceva normal, ca la fiecare meci cand am auzit ca voi fi titular. Vreau sa-i multumesc domnului antrenor pentru increderea acordata si sper sa nu dezamagesc si sa joc foarte bine de acum incolo.

Eu cred ca am facut un meci foarte bun si trebuie sa continuam asa. Este o victorie foarte importanta pentru moralul nostru, pentru increderea noastra. Am ramas si cu o vanataie, de la Bawab, iar la faza imediat urmatoare am primit gol. Am mers la domnul arbitru, i-am aratat ochiul si nici macar nu s-a uitat la mine”, a declarat Marian Pleasca, potrivit Dolce Sport.