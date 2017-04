Laurentiu Reghecampf a vorbit despre meciul castigat in fata marii rivale Dinamo, marturisind ca a fost un meci important, care o mentine pe Steaua in lupta pentru titlu.

Tehnicianul este de parere ca echipa din subordine ramane cea mai iubita din tara, iar scandalul actual ii afecteaza in principal pe suporteri.

„A fost un meci foarte important pentru noi, mai ales ca veneam dupa infrangerea de la Viitorul. Era foarte important sa castigam, pentru ca ultimele noastre rezultate cu Dinamo n-au fost prea bune. Cand Steaua joaca slab, toata lumea scoate asta in evidenta. In campionat, nu am pierdut decat un singur meci in ultimul timp. Pentru mine, indiferent de ce se intampla, Steaua ramane cea mai iubita echipa din Romania.

Cred ca in seara aceasta am vazut cat de mult este iubita aceasta echipa, iar tot acest scandal ii afecteaza cel mai mult pe suporteri, pentru ca au o echipa care poate iesi campioana, o echipa care continua traditia echipei Steaua, iar acest scandal nu face bine fotbalului. imi pare rau ca nu se ajunge la o intelegere.

Sper acum ca jucatorii sa ramana cu picioarele pe pamant, sa incepem sa pregatim foarte bine meciul de joi, cu Astra. Cu siguranta mi-ar conveni acum sa castige meciul cu Viitorul, dar daca va castiga Astra, trebuie sa avem grija, pentru ca va intra in lupta pentru titlu, iar Astra este o echipa foarte periculoasa” , a declarat Laurentiu Reghecampf, potrivit Dolce Sport.