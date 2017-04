Deportivo La Coruna a disputat duminica, in deplasare, partida impotriva Valenciei, in cadrul etapei cu numarul 29 din La Liga, incheiata cu victoria gazdelor.

Echipa fotbalistului roman a ratat un penalty in minutul 8 si a avut un gol anulat in cadrul acestei partide.

Scorul a fost deschis in minutul 10 de catre Garray, iar in minutul 29, Albentosa a introdus mingea in propria poarta si a stabilit scorul pauzei, 2-0 pentru Valencia.

In partea secunda a jocului, gazdele au mai marcat un gol, in prelungirile partidei, prin Cancelo, care a adus cele trei puncte la Valencia, echipa care a invins-o pe Deportivo La Coruna la scor de neprezentare.

Totusi, Florin Andone este optimist si spera ca echipa sa se va salva de la retrogradare.

”A fost o partida dificila, am avut o sansa repede in meci sa trecem in fata. Am inceput bine, am pus in practica ce am studiat la antrenamente. Am ratat acel penalty si am avut un gol anulat eronat.

Ne-am trezit apoi condusi rapid cu 2-0. Nu am reusit sa profitam de sansele avute. Am incredere in echipa, in jucatori. Ne vom salva cu siguranta, nu am niciun dubiu”, a declarat Florin Andone, potrivit Digi Sport.