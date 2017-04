Roger Federer a vorbit dupa victoria obtinuta in finala turneului de la Miami, impotriva lui Rafael Nadal, marturisind ca este uimit de castigarea acestui trofeu, pentru care nu a mai luptat de 11 ani in finala.

„Este o nebunie, nici nu stiu cum sa explic. Nu am mai ajuns in finala la Miami de 11 ani si acum castig turneul, ca si cum ar fi ceva obisnuit. La Indian Wells nu mai castigasem din 2012 si am castigat la fel, ca si cum ar fi fost ceva obisnuit. Openul Australiei, incercam sa-l castig din 2010 si l-am castigat fara nicio problema. Este o nebunie, nu-mi revin. Aceste victorii cred ca demonstreaza, o data in plus, ca pauza (de sase luni) a fost foarte importanta si ca am luat cele mai bune decizii cu staff-ul meu in lunile dificile din vara trecuta, iar acum a venit rasplata. Este fabulos. Pot sa joc cu incredere si asa vreau sa-mi inchei cariera.

In ciuda scorului (6-3, 6-4), finala a fost foarte disputata, a fost dificila, a fost foarte cald. Au fost multe ghemuri foarte stranse la inceputul meciului care l-ar fi putut aduce pe Rafa in avantaj. Am avut mult noroc ca am castigat primul set. in setul al doilea, am fost mai bine si am avut mai multe posibilitati. Poate ca am jucat mai bine in momentele cheie decat Rafa. Era important pentru mine sa dau totul inca o data, pentru ca eram foarte obosit duminica dupa meciurile grele cu Tomas Berdych (6-2, 3-6, 7-6), din sferturile de finala, si Nick Kyrgios (7-6, 6-7, 7-6), din semifinale”, a declarat Federer, potrivit Digi Sport.