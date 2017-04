Emerich Ienei a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, despre derby-ul disputat intre Steaua si Dinamo si castigat de ros-albastrii cu scorul de 2-1. Fostul tehnician a marturisit ca experienta echipei lui Reghecampf a facut diferenta pe teren.

„Eu astept ca din ce in ce meciurile sa fie mai bune. Inainte era mai multa lupta si chinuiala.

A fost si o experienta mai mare a Stelei, dar si presiunea asupra lui Dinamo. Jucatorilor de la Dinamo le-au tremurat picioarele un pic.

Nu s-a simtit schimbarea denumirii. Noi ne-am obisnuit cu Steaua, dar poate ca in timp isi va pune amprena aceasta schimbare.

Foarte rar se intampla (n.r. in anii ’80) sa fie intr-o echipa jucatori supraponderali. Alibec la inaltimea si greutatea lui, inca se misca destul de repede. El a jucat bine, a fost unul din jucatorii care s-a ridicat peste ceilalti.”, a declarat Emerich Ienei, in cadrul emisiunii „Executii in direct”.