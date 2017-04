EXCLUSIV / Augustin Calin, antrenor CS Balotesti, in studioul Sport Total FM, incepand cu ora 17:00!

Augustin Calin, antrenorul divizionarei secunde CS Balotesti, va fi prezent in studioul Sport Total FM, incepand cu ora 17:00, in cadrul emisiunii Trafic Sport, pentru a vorbi despre parcursul bun al echipei din subordine, de cand acesta a preluat-o. Formatia ilfoveana a fost invinsa intr-o singura partida de cand tehnicianul o antreneaza, in deplasare la CS Mioveni.

„Nu am nicio legatura cu fostul fotbalist oltean. Am inceput fotbalul la Pajura, ca junior, iar la seniori am jucat la Juventus, la Coresi, dar nu mai mult de Liga a 3-a.

Ne-a fost greu cu Brasovul, puteam sa mai primim goluri, dar a venit pauza in cele din urma, iar in repriza secunda am aratat altfel, iar rezultatul nu a fost intamplator.

In Algeria, o liga secunda era mult mai mediatizata in comparatie cu Liga 2 de la noi. Acolo, se scria despre Liga 2 la acelasi nivel cu Liga 1. Arbitrajul si observatorii din Algeria erau platiti de federatie, nu ca la noi, de cluburi.

Am venit acasa pentru familie, am o sotie si un copil.

Pana in vara am contractul cu Balotesti. Vom discuta din nou dupa terminarea campionatului.

Ma bucur ca in proportie de 90% am cam rezolvat problema ramanerii in acest campionat si pentru la anul.Cautam acum sa strangem si mai multe puncte pentru a urca mai mult in clasament. Nu voi schimba stilul de joc, va fi tot unul inchis, un stil care ne-a adus cele mai importante rezultate.