Doua medalii si tot atatea locuri 5 la Europenele de lupte under 23!

Intrecerile continentale de lupte ale categoriei de varsta under 23 s-au iincheiat duminica seara la Szombathely-Ungaria, cele mai multe trofee de aur, cinci, fiind obtinute reprezentantii Azerbaidjanului. Romanii vor reveni in tara cu doua medalii de bronz, care puteau fi patru, Razvan Kovacs si Vlad Mariea pierzand finalele mici.

Prima care a urcat pe podium a fost Alexandra Anghel, categoria 69 kilograme. A debutat cu o victorie, 4-1 cu Sofia Hristova din Bulgaria, a pierdut apoi semifinala cu austriaca Martina Kuenz, dupa care a castigat meciul pentru bronz, 5-4 cu norvegianca Signe Store. A urmat-o Krista Tunde Incze, la 63, care avea sa-si treaca in palmares a treia clasare pe podiumul european, de data asta la under 23. Cu rezultate ca ale colegei sale, 4-1 cu ucraineanca Anhelina Lisak, 2-4 in semifinale cu Anzela Hanzlickova si 6-5 in confruntarea decisiva cu turcoaica Sinem Topcu.

Baietii au ratat de putin podiumul prin Razvan Kovacs, 57, libere, 0-11 cu Parviz Ibrahimov, Azerbaidjan si Vlad Mariea, 75, greco-romane, 0-8 cu Ahmed Katsiukov, Rusia.