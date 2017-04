Cosmin Contra a vorbit dupa infrangerea suferita in fata Stelei, pe Arena Nationala, cu scorul de 2-1, marturisind ca suporterii care au intrat pe teren i-au scos pe jucatori din ritm, dar „cainii” au luptat pana in ultimul minut.

Tehnicianul este multumit de jocul elevilor sai, sustinand ca a vazut pe teren un derby „ca in vremurile bune”.

„Am incercat sa schimb sistemul de joc un pic astazi, aducandu-l pe Bawab langa Nemec. Din cauza suporterilor care au intrat pe teren, am fost scosi din ritm. Am luptat pana in ultimul moment, dovada si bara lui Rivaldinho din ultimul minut. Mi s-a parut penalty la faza cu Patrick Petre.

N-am prea fost inspirati in fata portii totusi. A fost un derby ca-n vremurile bune, s-a vazut si in tribune. Speram sa castigam etapa viitoare cu CFR, o echipa aflata intr-o forma extraordinara”, a declarat Cosmin Contra, potrivit Dolce Sport.