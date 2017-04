Clujenii pierd la Sibiu in penultima etapa a grupei 1-6 a Ligii masculine de baschet!

Ocupantele primelor doua pozitii din grupa 1-6 a Ligii Nationale de baschet masculin, U Banca Transilvania Cluj-Napoca si Steaua CSM Eximbank, au obtinut rezultate diferite in deplasare in penultima runda. Clujenii au pierdut la Sibiu, iar stelistii s-au impus la Timisoara. Campioana en-titre CSM CSU Oradea s-a impus fara probleme in propria arena.

Lidera a condus la pauza cu 38-33, dar avea sa piarda cu 67-75 pe terenul echipei CSU Sibiu. Rezultat care nu-i pericliteaza prima pozitie. Victoria bucurestenilor, 84-80 (40-45) in fieful celor de la SCM Timisoara le ofera prezenta in continuare pe locul secund, la egalitate de puncte cu sibienii, dar cu rezultate directe mai bune. Oradenii si-au satisfacut publicul prin victoria clara, 104-65 (54-32) cu BCM Universitatea Pitesti. Formatia din orasul de langa Cibin poate prinde in extremis locul al doilea daca va castiga meciul din ultima runda cu oradenii, iar stelistii vor pierde in fieful liderei.

In grupa 7-10 BC Mures a intrecut pe Phoenix Galati, scor 91-75 (52-30), iar SCM Universitatea Craiova a castigat in deplasare, 87-72 (50-37) cu Dinamo Bucuresti. Muresenii si galatenii au asigurata prezenta in play-off cu o etapa inainte de final.