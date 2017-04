Conducerea echipei FC Voluntari l-a adus pe banca tehnica pe Claudiu Niculescu pentru a salva echipa de la retrogradare si a o califica in play-off-ul sezonului urmator.



„Ma bucur ca am ajuns intr-un final antrenor la aceasta echipa, pentru ca au mai fost discuții in trecut. A fost a patra incercare, tot discutam de trei ani incoace. Am un obiectiv clar incepand din vara. In sezonul viitor vreau sa intram in play-off” , a declarat Claudiu Niculescu, la conferinta de presa.

„Am mai avut oferte, chiar acum doua saptamani, am avut si in iarna. Am avut oferte de la Targu Mures, de la Pandurii, dar le-am refuzat. imi doresc ca pe viitor sa antrenez Dinamo. Poate acum nu e momentul meu, poate nu e vremea mea. Vom vedea, peste un an sau peste doi ani, poate voi antrena clubul meu de suflet” , a mai spus Niculescu.