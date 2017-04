„Cainii” voiau sa scoata un punct din derby-ul Ligii I: „Marea echipa Steaua a tras de timp”

Jucatorii dinamovisti s-au declarat nemultumiti dupa infrangerea suferita in fata marii rivale, marturisind ca Steaua a tras de timp, iar arbitrul nu le-a acordat un penalty, in momentul in care Patrick Petre a cazut in careu.

„Acest meci trebuia sa se termine la egalitate. Am avut acea ocazie la Rivaldinho, penalty neacordat la Patrick si fault la Filip, la golul lor. Ei au fost un pic disperati. Marea echipa Steaua a tras de timp. Intrarea suporterilor pe teren ne-a scos din ritm”, a declarat Dan Nistor.

„Un rezultat de egalitate ar fi fost echitabil, tinand cont de ocazia lui Rivaldinho. Si-au dormit mai mult decat noi victoria. La noi s-a resimtit si o anumita oboseala dupa cele 120 de minute jucate in Cupa la Severin. M-a afectat acel scandal de la echipa nationala. Nu e adevarat tot ce s-a scris in presa. E un capitol inchis si am trecut peste” , a declarat Ionut Nedelcearu, potrivit Dolce Sport.