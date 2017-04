Instructor UEFA pentru arbitrii asistenti, Marius Beudeanu a vorbit despre prestatia lui Istvan Kovacs in derby-ul dintre FCSB si Dinamo, disputat duminica, in etapa a 3-a din play-off-ul Ligii 1.



„Din pacate, nu s-au schimbat lucrurile dramatic intr-un sens sau altul, suntem intr-o amorteala intr-o zona statica. As spune ca ma asteptam, mai ales dupa venirea lui Vassaras, avand in vederea expertiva certa, la un reviriment in ceea ce priveste acest arbitraj din Liga 1. Dar tot asteptam de 6-7 ani sa apara noua generatie si ea se tot lasa asteptata.

Aseara am vazut un arbitraj bun al lui Kovacs! Nu va dati seama ce presiune este pe un arbitru la un astfel de derby, care s-a ridicat mult peste ultimele dueluri dintre cele doua rivale. Si asistentii au avut o prestatie foarte buna.

Se pare ca au existat ceva circumstante de penalty la faza cu Patrick Petre. Sa nu uitam ca era foarte bine plasat si cred ca l-a simtit pe Petre ca a fortat un pic, ca s-a folosit de intrarea cam imprudenta a lui Pintilii, dar nu atat de tare incat sa-i provoace caderea. Petre chiar s-a ridicat foarte repede de frica sa nu vada cartonasul. Daca eram observator, din partea mea ar fi primit nota 8,5!

Kovacs a crescut in maturitate, s-a vazut asta la acest meci, in interpetarea uniforma a legilor jocurilor. Orice putem spune despre el, dar nu ca a influentat spectacolul sportiv prin prestatia sa. A gandit mai mult in spiritul jocului decat in litera regulamentului”, a declarat Marius Beudeanu, specialistul Sport Total FM in problemele de arbitraj, in cadrul emisunii „Fluier final”.

ASCULTA MAI JOS INREGISTRAREA INTEGRALA

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Derby-ul dintre FC FCSB (fosta FC Steaua) si Dinamo s-a incheiat cu victoria gazdelor, scor 2-1, insa ambele tabere au avut de comentat la adresa arbitrajului lui Istvan Kovacs.