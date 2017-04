CS U Craiova a pierdut cu 4-1 in fata lui CFR Cluj, „acasa”, la Pitesti, iar echipa lui Multescu ramane fara victorie in play-off dupa trei etape. Tehnicianul a dat vina pe oboseala acumulata in meciul cu Dinamo, din Cupa Romaniei, in care oltenii s-au calificat dupa loviturile de departajare.



„A venit intr-un moment neasteptat. Eu zic ca e exagerat. CFR a fost echipa mai exacta. 20 de minute am condus meciul, dar am pierdut multe mingi, am ratat ocazii. Au prins acel sut la vinclu si aia a fost. Am condus mingea prea mult… Baluta a condus-o, Bancu a condus-o … A fost si oboseala. Au avut si executii, noi la 2-1 am ratat singur cu portarul. Noi ne-am batut pana la capat sa aducem mingea in fata. A fost si oboseala, noi am inceput meciul miercuri seara, am terminat joi dimineata (n.r. in Cupa Romaniei, cu Dinamo). Am ajuns la 3 noaptea acasa si am mai avut o zi intre meciuri. Aici se face diferenta, ca nu e corect„, a declarat Gigi Multescu la DigiSport.

In final, antrenorul lui CS U Craiova l-a mustrat pe Andrei Ivan, care a vazut al doilea galben in prelungiri si va fi suspendat in urmatoarea etapa:”Ivan n-avea voie sa fie eliminat. E clar, e prea tanar inca. Mai are de invatat. Sper sa fie un dus rece pentru el, sa invete. Nu poti sa iei cartonas rosu„.