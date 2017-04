Derby-ul rundei a 3-a din play-off-ul Ligii 1 se joaca, in aceasta seara, pe Arena Nationala, unde FCSB va primi replica lui Dinamo, de la ora 20:30, in direct pe Dolce Sport, Digi Sport si LIVETEXT pe www.SPTFM.ro.



“Câinii” nu au pierdut de doi ani in fata rivalilor si spera sa ramana neinvinsi si dupa duelul acesta. Cei doi tehnicieni se confrunta insa cu mari probleme de lot. Reghe este nevoit sa faca improvizatii in defensiva, in urma absentelor lui Tamas si Balasa. Primul este suspendat, iar al doilea acuza probleme medicale. De cealalta parte, Contra nu se poate baza pe Jaime Penedo, care a fost plecat la nationala statului Panama. De asemenea, exista mari semne de intrebare si in privinta lui Palic si Bumba, care sunt usor accidentati.

ECHIPA PROBABILA:

FCSB: Niţă – Enache, Pintilii, Moke, Momcilovic – Muniru, O. Popescu – Jakolis, Alibec, Fl. Tănase – Gnohere

Antrenor: L. Reghecampf

ECHIPA DE START:

Dinamo: Cerniauskas – Romera, M. Popescu, Nedelcearu, St. Filip – Busuladzici, Mahlangu – Hanca, Bawab, M. Oliva – Nemec

Rezerve: I. Popescu, Dielna, Nistor, Rivaldinho, D. Popa, P. Petre, Spătaru

Antrenor: C. Contra