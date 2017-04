La primul meci oficial impotriva FCSB-ului, dinamovistii au decis sa renunte la echipamentul negru!

Oficialii echipei FCSB, gazdele partidei cu Dinamo, au dezvaluit, duminica dimineata, care vor fi echipamentele cu care cele doua echipe vor intra in teren, incepand cu ora 20:30.



Acestia au postat pe Facebook o poza de la sedința de organizare de dinainte de meci in care apareau si cele doua echipamente. FCSB va juca in echipamentul traditional, ros-albastru, dar surpriza vine din partea dinamovistilor. Desi la ultimele derby-uri au fost imbracați in negru, de data aceasta „cainii” au ales culorile obisnuite: sorturi rosii si tricouri albe.