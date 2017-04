La 34 de ani, Philippe Gilbert si-a trecut in palmares Turul Flandrei!

Campionul Belgiei Philippe Gilbert (Quick-Step), 34 de ani, a castigat duminica a 101-a editie a clasicei cicliste Turul Flandrei, disputata intre Anvers si Audenarde.



Gilbert, al doilea ciclist valon care isi inscrie numele in palmaresul cursei, dupa 30 de ani de la victoria lui Claude Criquielion, a fost urmat de compatriotul sau Greg Van Avermaet (BMC) si de olandezul Niki Terpstra (Quick-Step).

Cu victorii in Liege-Bastogne-Liege, Turul Lombardiei (2) si, acum, in Turul Flandrei, Gilbert este primul rutier, dupa Fabian Cancellara, care se impune in 3 Monumente diferite.

Campionul mondial, slovacul Peter Sagan, a cazut cu 17 km inainte de sosire pierzând orice sansa.

CLASAMENT TURUL FLANDREI 2017

1 Philippe Gilbert (Bel) Quick-Step Floors 6:23:45

2 Greg Van Avermaet (Bel) BMC 0:00:28

3 Niki Terpstra (Old) Quick-Step Floors

4 Dylan Van Baarle (Ned) Cannondale-Drapac

5 Alexander Kristoff (Nor) Katusha-Alpecin 0:00:52

6 Sacha Modolo (Ita) UAE Emirates

7 John Degenkolb (Ger) Trek-Segafredo

8 Filippo Pozzato (Ita) Wilier Triestina

9 Sylvain Chavanel (Fra) Direct Energie

10 Sonny Colbrelli (Ita) Bahrain-Merida