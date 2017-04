Johanna Konta a castigat finala turneului de la Miami! Viitorul loc 7 WTA va veni in Romania pentru meciul de Fed Cup

Johanna Konta a castigat, sambata seara, turneul „Premier Mandatory” de la Miami, dotat cu premii in valoare totala de 7 milioane de dolari. Britanica aflata pe locul 11 in ierarhia WTA, care in sferturi a trecut de Simona Halep, a invins-o in finala pe daneza Caroline Wozniacki (locul 14 WTA) in doua seturi, scor 6-4, 6-3.



Nascuta in Australia din parinti unguri, tara pe care a reprezentat-o pana in 2012, cand a primit cetatenia britanica, Konta va fi prezenta in Romania, peste trei saptamanai, la meciul de Fed Cup dintre Romania si Marea Britanie.

Petntru doar al treilea trofeu din cariera, jucatoarea pregatita de belgianul Wim Fissette, fostul antrenor al Simonei, va fi recompensata cu un cec in valoare de 1.175.505 dolari si 1000 de puncte in clasamentul WTA, iar de luni va ocupa locul 7 in clasamentul WTA.

De partea cealalta, Wozniacki va primi 573,680 de dolari si 600 de puncte in clasamentul WTA.