Monica Csengeri a cucerit medalia de aur la Campionatele Europene de haltere! 5 medalii a obtinut Romania

Monica Csengeri si Elena Ramona Andries au cucerit cinci medalii, una de aur, doua de argint si doua de bronz, duminica, la cat. 48 kg, in cadrul Campionatelor Europene de haltere de la Split (Croatia).



Csengeri a cucerit aurul la stilul smuls, cu 85 kg, urmata de frantuzoaica Anais Michel, 80 kg, iar Elena Andries a obtinut bronzul, cu 75 kg.

La aruncat, Michel a ocupat primul loc, cu 100 kg, urmata de Csengeri, 94 kg, medaliata cu argint, in timp ce bronzul a fost adjudecat de turcoaica Saziye Erdogan, cu 90 kg. Elena Andries, cu 89 kg, a ocupat pozitia a patra.

La total, Michel a terminat pe prima pozitie, cu 180 kg, argintul a fost adjudecat de Csengeri, cu 179 kg, iar bronzul a revenit Elenei Andries, 164 kg.

Delegatia Romaniei la Campionatele Europene din Croatia e formata din 13 sportivi: feminin – Monica Csengeri (cat. 48 kg), Elena Ramona Andries (48 kg), Madalina Bianca Molie (58 kg), Irina Lacramioara Lepsa (58 kg), Florina Hulpan (63 kg), Loredana Toma (63 kg), Andreea Aanei (+90 kg) ; masculin – Ilie Ciotoiu (56 kg), Ionut Ilie (62 kg), Florin Croitoru (62 kg), Razvan Martin (77 kg), Dumitru Captari (77 kg), Nicolae Onica (94 kg).

Obiectivul delegatiei noastre este castigarea a sase medalii.

Bistriteanca Monica Suneta Csengeri are o poveste fascinanta si poate fi un model pentru copiii care se considera fara speranta. Absolventa a Scolii profesionale „Sfanta Maria” din Bistrita, Monica Csengeri s-a apucat de haltere in 2009, la 12 ani, dupa o selectie scolara realizata de antrenorul Adrian Chivu. La trei ani distanta a resuit sa devina campioana mondiala la junori 2!

„Am adus-o greu in sala de haltere. Cersea pe pietonal in Bistrita, e dintr-o familie tare amarata. Ii dadeam cate 5 lei, cate 10 lei sa vina la sala. Acum, in afara acestei medalii, mai are 7 recorduri nationale si bronz la europene”, spunea Adrian Chivu pentru Sportul Bistritean, in 2012.