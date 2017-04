Federer l-a invins a treia oara pe Nadal in 2017 si a castigat trofeul la Miami!

Roger Federer pare de neoprit in acest an, sezon in care a castigat cele mai importante competitii. Elvetianul a castigat si finala de la Miami, dupa ce a obtinut a treia victorie din 2017 in fata marelui sau rival, Rafael Nadal. Federer a castigat in doua seturi, scor 6-3, 6-4, dupa o ora si 34 de minute de joc.



A fost succesul cu numarul trei pentru „Fedex” la Miami, la 11 ani distanta de la ultima reusita, performanta care l-a ajutat sa ajunga la cota 26 trofee de Masters cucerite.

In ceea ce il priveste pe Nadal, nici a cincea oara nu a fost cu noroc – a jucat cinci finale la Flushing Meadows, dar a fost invins in toate.