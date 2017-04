FC Voluntari a ramas fara victorie si dupa a treia etapa din play-out, dupa ce a remizat, duminica, 2-2, acasa, cu Gaz Metan Medias. Profesorul Mircea Radulescu, directorul tehnic al academiei de copii si juniori din cadrul clubului ilfovean, a vorbit despre acest rezultat, in exclusivitate pentru Sport Total FM.



„Un meci egal acasa e echivalent cu o infrangere! Asta e. Meciul a fost unul modest, ca sa nu spun altceva, poate ca soarele i-a inmuiat pe jucatorii ambelor echipe. Viteza a fost una slaba, ceva intre a 2-a si a 3-a. Si daca am fi castigat, tot asta as fi spus despre joc. Nu a fost un spectacol pentru cei care au platit biletul, din pacate.

Noi am avut victoria in mana, dar am facut cumva s-o scapam printre degete. Toata echipa a gresit la acel corner ..

Am plecat de la stadion suparat, dar pe drum m-am mai inviorat dupa ce mi-am adus aminte ca suntem in semifinalele Cupei Romaniei.

Lotul nostru putea sa se claseze pe un loc de play-off, dar au existat niste scaderi in joc inexplicabile, iar rezultatele eu fost in marea majoritate negative. Credem ca mentalul nu a fost gestionat bine la acest lot de catre antrenorii care au antrenat aici. Sigur, nu era usor, dar cred ca asta a lipsit acestor jucatori„, a declarat Mircea Radulescu, in cadrul emisiunii „Liga de weekend”.