Fostul selectioner al Romaniei U21 si fost antrenor al CS „U” Craiova, Emil Sandoi a vorbit despre infrangerea oltenilor in fata CFR-ului, in a treia etapa din play-off, scor 1-4. Acesta e de parere ca la aceasta ora nu exista o favorita certa la titlu.



„A fost un joc echilibrat. Craiova putea egala in vreo doua randuri, plus ca pana la deschiderea scorului a dominat. Cred ca este nedrept rezultatul. CFR-ul are echipa puternica, experimentata, care stie cum sa gestioneze un meci de la 2-0, cat a fost scorul la pauza.

Asta e Craiova, o echipa care poate marca, datorita aportului ofensiv, dar poate si pierde categoric. Oricum, nu exista o favorita certa in acest play-off, mai toate meciurile vor fi echilibrate, iar valoarea celor 6 este foarte apropiata. Vom avea un clasament foarte strans la final!

Pe Ivan m-as fi suparat ca a luat al doilea galben in prelungiri, undeva la mijlocul terenului, cand nimic nu s-ar mai fi schimbat in meci. E tanar si are de invatat. S-o bage-n poarta ca o sa vedeti ce moral va avea!”, a declarat tehnicianul Emil Sandoi, in cadrul emisiunii „Liga de weekend”.