Chelsea, liderul din Premier League, prima infrangere din ultimele 12 meciuri oficiale! VIDEO

Chelsea Londra, liderul clasamentului din campionatul Angliei, a suferit, sambata, in meciul cu Crystal Palace (1-2), prima infrangere din ultimele 12 meciuri oficiale.

Cesc Fabregas a deschis scorul in minutul 5, pentru Chelsea, in timp ce Wilfried Zaha si Christian Benteke, in minutele 9 si 11, au inscris pentru Crystal Palace.

Formatia antrenata de Antonio Conte nu mai pierduse un meci oficial din 4 ianuarie, de la infrangerea de pe terenul lui Tottenham, scor 0-2. in ciuda infrangerii, Chelsea ramane liderul clasamentului din campionatul Angliei, cu 69 de puncte, la sapte distanta de locul doi, ocupat de Tottenham, in timp ce Crystal Palace ramane pe pozitia a 15-a, cu 31 de puncte.

Pentru Chelsea urmeaza meciul cu Manchester City, din etapa intermediara a Premier League. Partida se va disputa miercuri, 5 aprilie, de la ora 22:00.