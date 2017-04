S-a decis cine va arbitra derby-ul dintre Steaua si Dinamo!

Steaua si Dinamo se vor intalni duminica, pe Arena Nationala, in cadrul etapei a treia a play-off-ului Ligii I.

Partida va fi arbitrata de catre Istvan Kovacs, central care n-a mai condus un meci de-al ros-albastrilor din luna octombrie a anului 2014, cand Steaua a jucat contra formatiei ASA Targu Mures.

In cadrul acelei partide, Kovacs nu i-a aratat cartonasul rosu lui Gabi Muresan, jucator care l-a accidentat grav pe Rusescu, si n-a dictat penalty pentru stelisti la faultul lui Stancioiu asupra lui Cristi Tanase.

In primavara aceluiasi an, Kovacs a arbitrat derby-ul dintre Steaua si Dinamo in returul semifinalelor Cupei Romaniei.