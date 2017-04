Echipa nationala U20 de rugby a Romaniei a disputat sambata, pe stadionul Arcul de Triumf, finala mica a Campionatului European, impotriva reprezentativei similare a Rusiei.

„Stejarii” mici au fost invinsi cu scorul de 33-5 (12-0) si au ratat medaliile de bronz ale acestei competitii.

In finala mare, campioana europeana se va decide intre Portugalia si Spania. Romania a pierdut in fata portughezilor in semifinale, cu scorul de 16-21, iar in sferturile de finala „stejarii” au invins-o pe Belgia cu scorul de 28-22.