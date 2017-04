Inaintea primului meci pe care FC FCSB il va juca in Liga 1, chiar cu Dinamo, antrenorul echipei ros-albastre, Laurentiu Reghecampf, a discutat despre posibila demisie despre ca s-a vorbit si in urma cu cateva zile, infirmata apoi de patronul echipei din Berceni, Gigi Becali.



„De la o simpla discutie pe care am avut-o cu jucatorii s-au ajuns la subiecte ca plec in Qatar, ca plec la Londra, ca-mi dau demisia. A fost doar o simpla discutii cu jucatorii si puteti sa intelegeti ceea ce doriti. Ca am pus eu presiune pe jucatori, ca este planul meu de bataie pentru meciul cu Dinamo… Nu o sa-mi dau demisia! Sa fie clar! Nu am nicio oferta din Qatar, iar de calatorit o fac foarte mult atunci cand am liber si am posibilitatea. Am copii imprastiati prin toata lumea si trebuie sa am grija de ei. Am fost si la Londra, puteti scrie ca semnez cu Arsenal sau cu Chelsea.

Vom avea un meci foarte greu cu cei de la Dinamo, iar adversarii nostri au fost mai mobilizati la ultimele partide si d-asta au si castigat impotriva noastra. Trebuie sa fim foarte concentrati, sa nu primim goluri si sa nu pierdem meciul. La ultimele dueluri nu ne-am ridicat la nivelul meciului Dinamo-Steaua! Avem un lot bun, iar cei care vor juca sunt sigur ca o sa inlocuiasca foarte bine jucatorii care nu vor intra. Avem jucatori profesionisti, nu-mi fac niciun fel de griji„, a spus Reghecampf la DolceSport.