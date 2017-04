Prima masura luata de UEFA dupa ce FC Steaua si-a schimbat oficial numele in FC FCSB

UEFA a reactionat dupa ce FRF a anuntat ca FC Steaua si-a schimbat oficial denumirea in FC FCSB. Modificarea denumirii a fost aprobata joi de Comitetul Executiv, iar forul european a adoptat la randul lui noul nume.



Prin urmare, numele Stelei a fost schimbat in FCSB si pe site-ul oficial al UEFA. Mai mult, in dreptul palmaresului sunt trecute si trofeele obtinute inainte de 2003, an in care Becali a pus mana pe echipa.

Primul meci oficial sub aceasta noua denumire va fi chiar derbiul cu Dinamo, programat duminica, de la ora 20:30.