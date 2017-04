O singura necunoscuta inaintea ultimei etape din faza a doua a Euroligii masculine de baschet!

Penultima etapa a fazei a doua a Euroligii masculine de baschet a completat careul de asi al echipelor care vor juca pe teren propriu prima mansa sferturilor de finala. Se cunosc si alte trei formatii calificate, ultima urmand sa fie decisa in ultima runda programata saptamana viitoare.

Real Madrid, 61-56 (29-32) cu Fenerbahce Istanbul si-a asigurat prima pozitie dupa infrangerea campioanei en-titre, TSKA Moscova, invinsa in deplasare de Panathinaikos Atena, 80-85 (40-45). Fener ramane pe 7, iar teamul grec ocupa locul 4, in urma conationalilor de la Olympiacos Pireu, care au pierdut, 69-77 (36-43) in fieful celor de la Anadolu Efes Istanbul, clasati pe locul 6. Real, TSKA, Olympiacos si Fenerbahce vor evolua acasa in primul meci din sferturi.

Pe 5 se afla nou promovata Baskonia Vitoria Gutierez, care s-a impus lejer in arena echipei Galatasaray Istanbul 103-80 (60-44). Darussafaka Dogus Istanbul, locul 9, a trecut in deplasare de Brose Baskets Bamberg, 99-97 (29-40), Steaua Rosie Belgrad, 8, si-a apropiat victoria, 83-65 (40-31) cu Unics Kazan, iar Emporio Armani Milano a castigat la Zalgiris Kaunas la doua cosuri, 88-84 (39-41).

Ultimul loc calificant, 8, va fi decis in partida dintre Darussafaka si Steaua Rosie.